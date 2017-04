Elia gebruikte advies Ten Hag voor tweede doelpunt

7:49 – Mede door een doelpunt van Eljero Elia wist Feyenoord de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht zondag te winnen. De aanvaller zorgde tien minuten voor tijd voor de 2-0 eindstand. Elia draaide vanaf links naar binnen en vond vervolgens de verre hoek.



"De eerste aanname moet altijd goed zijn, heb ik van Erik ten Hag geleerd. Dat was ie, waardoor ik mijn tegenstander gelijk kwijt was. Toen ik de bal raakte, wist ik meteen dat ie erin zou gaan", aldus Elia op Feyenoord.nl. De aanvaller werkte in het verleden bij FC Twente met Ten Hag, die nu uitgerekend de coach is van FC Utrecht.



Door de winst blijft Feyenoord de koploper in de Eredivisie. "We wilden deze wedstrijd heel graag winnen", vervolgt Elia. "De wijze waarop we dat gedaan hebben, is heel mooi. FC Utrecht heeft een goede ploeg, dus je moet geconcentreerd blijven en je niet gek laten maken. Dat hebben we negentig minuten lang goed gedaan."



Bij rust stond het nog 0-0. In de kleedkamer zei Elia dat Feyenoord rustig moest blijven. "We creëren altijd kansen en scoren altijd in De Kuip, heb ik gezegd. Dat is uitgekomen. De 1-0 was bevrijdend. Dan weet je dat je nog één keer moet scoren om de wedstrijd te beslissen."