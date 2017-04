Chelsea neemt na het seizoen afscheid van clubicoon Terry

18:13 – John Terry vertrekt aan het einde van het seizoen bij Chelsea. Dat heeft de club maandag bekendgemaakt via de officiële kanalen. Hij speelt sinds 1998 op Stamford Bridge. Het contract van de verdediger loopt in de zomer van 2017 af.



Terry speelt sinds zijn veertiende voor Chelsea en debuteerde in 1998 in het eerste elftal van de Premier League-club. De 36-jarige verdediger laat weten dat hij zijn loopbaan gaat vervolgen, maar zal pas op een later moment bekend gaan maken waar. Dit seizoen kwam de aanvoerder onder manager Antonio Conte nauwelijks aan de bak bij de huidige koploper van de Premier League.



"Na 22 jaar is er zo veel te zeggen en zo veel mensen die ik moet bedanken bij deze fantastische voetbalclub. De trainers, mijn mede-spelers, de staf en de fans die mij de afgelopen jaren altijd gesteund hebben, ik kan jullie niet genoeg bedanken", zegt Terry op de clubwebsite. "Ik neem later een beslissing over mijn toekomst, maar voor nu ben ik gefocust om het team te helpen om succes te boeken dit seizoen."



Een jaar eerder leek Terry al te gaan vertrekken bij Chelsea toen de partijen geen overeenkomst bereikten over een nieuw contract. Later kwam het alsnog tot een akkoord. De verdediger speelde in totaal 713 wedstrijden voor Chelsea waarin hij 66 keer scoorde. Hij werd vier keer landskampioen met de club, won de FA Cup, drie League Cups en twee keer de Community Shield. Daarnaast werden ook de Champions League en de Europa League gewonnen. Dat maakt hem de meest succesvolle speler in de clubgeschiedenis.