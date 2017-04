Mourinho: "Rooney waarschijnlijk fit voor duel met Anderlecht"

16:47 – Wayne Rooney zit zeer waarschijnlijk donderdag op de bank wanneer Manchester United het in de kwartfinale van de Europa League opneemt tegen Anderlecht. De aanvoerder moest de laatste vier wedstrijden aan zich voorbij laten gaan vanwege een enkelblessure.



Op de website van Manchester United laat José Mourinho weten dat Rooney zo goed als hersteld is. "Het gaat steeds beter en als de laatste trainingssessie goed gaat dan zit hij donderdag gewoon op de bank. Hij heeft veel ervaring met Europese toernooien en hij is het soort speler dat we goed kunnen gebruiken. Als we een doelpunt nodig hebben, of de bal juist moeten vasthouden om een voorsprong te verdedigen dan kan hij ons helpen", aldus de manager. Juan Mata, Phil Jones en Chris Smalling zijn nog niet fit genoeg bevonden om in actie te kunnen komen.



De heenwedstrijd in België eindigde in een 1-1 gelijkspel. "We hebben in Brussel aangetoond dat we over een sterke ploeg beschikken. We moeten nu met dezelfde motivatie aan deze wedstrijd beginnen als afgelopen weekend tegen Chelsea", stelt Mourinho, die de nul houden als belangrijkste taak noemt. "Als wij geen tegendoelpunt krijgen, dan zijn we door. In de Europa League hebben we tot nu toe elke thuiswedstrijd gewonnen. Of we op 0-0 zullen gaan spelen? Nee."