Twee duels schorsing voor Schalk na schwalbe in slotfase

Alex Schalk moet twee wedstrijden toekijken vanwege de schwalbe die hij maakte in het duels van zijn club Ross County tegen Celtic. De Nederlander versierde met zijn fopduik een penalty in de laatste minuten waardoor de ontmoeting in 2-2 eindigde.



De Schotse voetbalbond deed Schalk vervolgens een schikkingsvoorstel van twee wedstrijden schorsing. Club en speler hebben inmiddels laten weten de schorsing te accepteren. De schwalbe zorgde er wel voor dat Ross County een punt overhield aan het treffen met Celtic. Liam Boyce schoot namelijk de strafschop binnen en zette zo de 2-2 eindstand op het scorebord.



Celtic-trainer Brendan Rodgers was na afloop absoluut niet te spreken over de Nederlander. "Ik heb al wat slechte beslissingen van scheidsrechters meegemaakt sinds ik hier ben, maar dit was wel het ergste. Echt ongelooflijk dat ze hiervoor een penalty geven. Dit is schaamteloos valsspelen en echt een verschrikkelijke beslissing", reageerde de manager na afloop tegenover Sky Sports.