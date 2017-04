Stekelenburg na lange absentie terug in Everton-doel

15:50 – Na een lange periode van afwezigheid is Maarten Stekelenburg terug in het basisteam van Everton. De keeper verdedigt zaterdagmiddag het doel van de club uit Liverpool in de uitwedstrijd tegen West Ham United.



Op 19 december 2016 speelde Stekelenburg voor het laatst een Premier League-wedstrijd. De keeper raakte daarna door een blessure zijn basisplaats kwijt en werd vervolgens buiten het elftal gelaten omdat Ronald Koeman de voorkeur gaf aan Joel Robles. Zaterdagmiddag krijgt de Nederlander echter weer eens kans en zit Robles op de bank in Londen.



Everton staat momenteel zevende in de Premier League.