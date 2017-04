'KNVB praat ook met Advocaat over bondscoachschap'

1:36 – De KNVB leek volledig in te zetten op het scenario waarbij Henk ten Cate de kwalificatiecampagne voor het WK 2018 in Rusland zal afmaken als bondscoach van het Nederlands elftal. Technisch directeur Hans van Breukelen sprak ook reeds in Abu Dhabi met de 62-jarige oefenmeester. Echter zou Dick Advocaat ook nog in beeld zijn bij de Nederlandse voetbalbond.



De Telegraaf meldt op basis van bronnen in Zeist dat Van Breukelen op deze maandag ook bij Advocaat langsgaat in Istanbul, om het over het bondscoachschap te hebben. Dat is opmerkelijk, omdat de ervaren Hagenaar Oranje afgelopen jaar de rug toekeerde om bij Fenerbahçe aan de slag te gaan. Daar heeft hij onlangs overigens zijn vertrek al aangekondigd.



Louis van Gaal, Wesley Sneijder en Arjen Robben zouden heil zien in de aanstelling van Ten Cate. Bij Advocaat is er naar verluidt sprake van scepsis, omdat deze trainer op dubieuze wijze weggegaan is bij Oranje.



Ruud Gullit is volgens De Telegraaf in beeld om assistent-bondscoach te worden, of Ten Cate of Advocaat nou de eindverantwoordelijke wordt.