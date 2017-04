Inter belegt trainingskamp na twee punten uit vijf duels

16:12 – Internazionale ging afgelopen weekend op bezoek bij Fiorentina (5-4) en wacht daardoor alweer anderhalve maand op een overwinning. De selectie zal zich tot en met 30 april, wanneer het SSC Napoli treft, dan ook terugtrekken op haar complex Appiano Gentile voor een intern trainingskamp, zo meldt de club.



Onder Stefano Pioli - die in november het roer overnam van Frank de Boer - leek het lange tijd goed te gaan, maar de voorbije vijf duels leverden drie nederlagen en twee gelijke spelen op. Naar verluidt overwoog de Italiaanse trainer zelfs om op te stappen na de 'korfbaluitslag' in Florence.



De nummer zeven van de Serie A meldt in het statement dat het het volste vertrouwen heeft in Pioli. "Hij is hier gekomen in een ontzettend moeilijke periode en wat hij sindsdien heeft gedaan is buitengewoon en verdient ons respect. Ons doel blijft met hem om zo hoog mogelijk te eindigen en Europees voetbal af te dwingen."