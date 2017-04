Sakho verdedigt juichen tegen Liverpool: "Dit doen we altijd"

19:06 – Mamadou Sakho wordt sinds de winterstop door Crystal Palace gehuurd van Liverpool. Zondag keerde hij terug op Anfield Road al mocht hij zelf niet meespelen, toch baarde hij opzien door na de 1-2 van Christian Benteke het feestje mee te vieren met de Belg.



De verdediger moest zich na afloop verantwoorden. "Toen Christian scoorde, bleef ik eerst expres zitten. Ik wilde het niet vieren uit respect voor de club en de fans. Maar toen hij naar mij toe kwam, stond ik op en deden wat we altijd doen: onze handshake", zo verklaart hij tegen The Liverpool Echo.



"Er zat verder geen enkele gedachte achter. Dit hadden we ook gedaan als we 2-0 achterstonden", vervolgt Sakho. "Het ging gewoon om twee vrienden in een team, die één doel hadden: elke wedstrijd drie punten pakken, zodat hun club het zo goed mogelijk doet in de Premier League."