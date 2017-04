Newcastle United promoveert na ruime zege op Preston

22:36 – Newcastle United keert na een jaar afwezigheid terug op het hoogste niveau. The Magpies weten na de 4-1 zege op Preston North End zeker dat ze bij de eerste twee in de Championship zullen eindigen en dat ze na de zomer weer in de Premier League mogen aantreden.



De thuisploeg - met Vurnon Anita in de basis - vloog uit de startblokken via een treffer van Ayoze Pérez. Preston North End verzette zich echter tegen een feestje in St. James' Park en trok de stand snel gelijk via Jordan Hugill. Oud-Vitesse-speler Christian Atsu zette Newcastle vlak voor rust andermaal op voorsprong. In de tweede helft viel er zelfs nog een rode kaart bij Preston, waarna Matt Ritchie vanaf elf meter voor de 3-1 zorgde. Kort erop tekende Pérez voor de 4-1 en de definitieve beslissing.



Newcastle is al zeker van promotie, maar kan theoretisch gezien ook nog de titel pakken. Met nog twee wedstrijden te gaan is de achterstand op Brighton & Hove Albion vier punten. De koploper verzuimde eerder dit weekend al kampioen te worden door met 2-0 te verliezen bij Norwich City.