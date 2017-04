Van der Velden trekt besluit in voor avontuur op Bali

13:21 – Nick van der Velden kondigde onlangs aan een punt achter zijn voetbalcarrière te gaan zetten, maar gaat toch nog door. De 35-jarige Amsterdammer opteert voor een avontuur in Indonesië, waar hij een contract voor één jaar heeft getekend bij Bali United.



De multifunctionele Van der Velden begon zijn loopbaan ij Ajax en kwam via RKC Waalwijk, FC Dordrecht, AZ, NEC, FC Groningen en Willem II bij het Schotse Dundee United terecht. Bij de Schotse tweedeklasser zei Van der Velden in maart dat hij ging stoppen als voetballer, maar op dit besluit is hij dus teruggekomen.



Van der Velden werd in het seizoen 2008/2009 landskampioen met AZ.