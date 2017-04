Bale dreigt CL-tweeluik door nieuwe blessure te missen

13:34 – Gareth Bale heeft opnieuw te maken gekregen met een vervelende blessure. Real Madrid heeft wereldkundig gemaakt dat de Welshman een spierkwetsuur van de tweede graad in zijn linkerkuit heeft opgelopen. De man van honderd miljoen lijkt door de fysieke problemen de duels met Atlético Madrid in de halve finale van de Champions League te moeten missen.



Bale zal vermoedelijk tussen de drie en vier weken niet in actie kunnen komen voor Real Madrid, waardoor de confrontaties met Atlético (op 2 en 10 mei) hoogstwaarschijnlijk te vroeg zullen komen voor de 27-jarige aanvaller. Afgelopen zondag moest Bale in El Clásico tegen FC Barcelona (2-3 verlies) de strijd staken in de 39ste minuut.



Als Bale een maand niet beschikbaar is, dan zou hij alleen nog de eventuele finale van de Champions League op 3 juni in 'zijn' Wales kunnen halen. Het zou betekenen dat de aanvaller een streep moet zetten door de competitiewedstrijden tegen Deportivo La Coruña, Valencia, Granada, Sevilla, Celta de Vigo en Malaga. Real Madrid heeft in deze zes duels aan zestien punten genoeg om de eerste landstitel in vijf jaar te kunnen vieren.



Bale was dit seizoen al meer dan honderd dagen geblesseerd.