Raadslid wil dat scholen leerlingen 'Feyenoord-vrij' geven

22:30 – Jos Verveen, raadslid voor D66 in de gemeente Rotterdam, vindt dat scholen hun leerlingen een dag vrij moeten geven zodat die de kans hebben om bij de huldiging van Feyenoord te zijn. De Kuipbewoners kunnen zich op 7 mei tegen Excelsior tot landskampioen kronen. In dat geval worden ze een dag later gehuldigd op de Coolsingel.



"Geef kinderen alsjeblieft die kans", zegt Verveen tegen RTV Rijnmond. "Dit is uniek. Je maakt dit niet zo heel vaak mee. Feyenoord werd voor het laatste achttien jaar geleden kampioen. Dat het nu bijna weer zover is, voel je overal in de stad." Volgens Verveen kunnen scholen zelf beslissen of ze de leerlingen vrij geven om het titelfeest van Feyenoord te kunnen vieren.



Met nog twee duels te gaan heeft Feyenoord vier punten voorsprong op nummer twee Ajax. Mochten de Rotterdammers verliezen bij Excelsior, dan krijgen ze een week later in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo een herkansing om het eerste kampioenschap sinds 1999 binnen te halen.