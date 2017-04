Mourinho niet ontevreden: "Hebben veerkracht getoond"

27 april 2017 – José Mourinho zag dat Manchester United er op bezoek bij Manchester City niet in slaagde om die ploeg voorbij te gaan op de ranglijst. De topper eindigde in een doelpuntloos gelijkspel, maar de manager kon na afloop prima leven met die uitslag.



Manchester United kreeg voor rust een goede kans, maar slaagde er in de tweede helft eigenlijk alleen nog maar in om te verdedigen. "We wilden aanvallender spelen. In de eerste helft hadden we alles enigszins onder controle, maar na rust werd het een stuk lastiger", aldus Mourinho tijdens de persconferentie. De Portugees was blij met de teamprestatie van zijn ploeg. "We hebben veerkracht getoond tegen een sterk team, terwijl wij met tien man stonden. Dat heeft het karakter van deze spelers laten zien."



Ook ging Mourinho nog in op de rode kaart voor Marouane Fellaini. De Belg gaf Sergio Agüero een kopstoot, maar liet al direct blijken dat hij vond dat de Argentijn zich aanstelde. De manager kan zich dat wel voorstellen. "Ik zag Agüero na afloop in de spelerstunnel. Hij had geen gebroken neus, geen hoofdwond en zijn gezicht zag er net zo uit als normaal." United kreeg een tegenslag te verwerken met de blessure van Timothy Fosu-Mensah in de slotfase. Tijdens een val raakte zijn schouder uit de kom. "Dat is een serieuze blessure", aldus Mourinho.