Zidane: "Ronaldo is er altijd op de belangrijke momenten"

2 mei 2017 – Hoewel Real Madrid dinsdagavond een goede teamprestatie leverde tijdens de 3-0 overwinning op Atlético Madrid, ging het toch vooral maar over een man: Cristiano Ronaldo. Ook trainer Zinédine Zidane is zeer lovend over zijn sterspeler.



"Het mooie aan Ronaldo is dat hij er altijd staat als het moet. Hij is er altijd op de belangrijke momenten", vertelt de Franse manager na afloop. "Hij verdient alle credits, hij is een geweldige professional die altijd wil winnen en nooit voldaan is met wat hij heeft bereikt."



Ondanks de ruime zege wil Zidane nog niet te hard van stapel lopen. "We zitten nog niet in de finale. Maar het mag duidelijk zijn dat we een grote stap hebben gezet. We hebben drie keer gescoord en voorals ons eigen doel schoon gehouden, maar we moeten nog de return spelen."