Achilles '29 krijgt ongelijk: beroepszaak gaat door

18:12 – De beroepszaak tussen Achilles '29 en de KNVB van woensdagavond gaat door. De club probeerde om de zaak uit te stellen omdat er te weinig voorbereidingstijd zou zijn. De rechter heeft de Jupiler League-informatie echter in het ongelijk gesteld.



Volgens de licentiecommissie heeft Achilles niet voldaan aan de financiële voorwaarde. Daarop gaf de KNVB de club drie punten in de mindering. Dat betekent echter dat Achilles definitief uit de Jupiler League degradeert. Daarop werd er geprobeerd om de zaak uit te stellen. De Gelderlander meldt echt dat de rechter die vordering heeft afgewezen.



Woensdagavond vindt de beroepszaak in Zeist plaats achter gesloten deuren. Donderdagochtend wordt bekend of Achilles inderdaad nog voor de laatste speelronde uit de Jupiler League degradeert. Drie punten in de mindering betekent namelijk dat het verschil met nummer negentien FC Dordrecht niet meer te overbruggen is.