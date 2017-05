Mourinho ziet Jones, Smalling en Bailly terugkeren

3 mei 2017 – Een meevaller voor Manchester United-manager José Mourino. Hij kan in de eerste halve finale van de Europa League tegen Celta de Vigo weer beschikken over Phil Jones, Chris Smalling en Eric Bailly. Dat maakt de club bekend via de officiële website. De verdedigers waren twijfelgevallen voor de ontmoeting vanwege blessureleed.



Smalling en Jones kwamen ongeveer zes weken geleden voor het laatst in actie. De verdedigers deden woensdag echter weer zonder problemen met de groepstraining van Manchester United mee. Bailly viel afgelopen weekend tegen Swansea City nog uit, maar is inmiddels weer voldoende hersteld.



Daarnaast verwacht Mourinho dat ook Paul Pogba kan spelen in Spanje. Hij moest de laatste twee wedstrijden van United aan zich voorbij laten gaan vanwege een spierblessure. Luke Shaw is er in ieder geval niet bij. De manager liet weten dat zijn seizoen voorbij is nadat hij tegen Swansea een voetblessure opliep.