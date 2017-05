De klas van 1999: de kampioensploeg van Feyenoord

12:00 – Na achttien jaar krijgen ze, als er geen gekke dingen gebeuren, eindelijk opvolgers: de kampioenen van 1999. FCUpdate.nl bekijkt de klas van 1999, de tot dit jaar laatste ploeg die Feyenoord de landstitel bezorgde. Met onder meer de huidige assistent-coach als aanvoerder, een kern die bestond uit laatbloeiers, een bijzondere spits én de man die zondag de schaal mag uitreiken.





Want, om met laatstgenoemde te beginnen, Feyenoord maakte woensdag bekend dat Jerzy Dudek bij een eventuele titel de schaal overhandigt. De Pool kwam in 1996 naar Rotterdam en stond in de zomer van 1997 voor de lastige taak om Ed de Goey, cultheld van de bovenste plank, op te volgen. Dudek deed het fantastisch in de Kuip en zou later geschiedenis schrijven door een beslissende rol te spelen in de Champions League-finale tussen AC Milan en zijn club Liverpool.



Laatbloeiers

Voor Dudek stond het hart van de ploeg: het centrale verdedigingsduo dat bestond uit Bert Konterman en Kees van Wonderen. De twee hadden veel gemeen: het waren geen natuurtalenten die de top al op jonge leeftijd bereikten, maar knokten zich langzaam maar zeker omhoog. Voordat Van Wonderen naar Feyenoord kwam had hij al ruim 150 wedstrijden in het Nederlandse betaald voetbal erop zitten, bij NEC en NAC. Als 22-jarige debuteerde hij in het eerste van NEC en zijn eerste drie jaar in het betaald voetbal bracht hij door in de Eerste Divisie. 'Keessie Wonderboy', zoals het Legioen hem noemde, bleek perfect bij Feyenoord te passen: de 'self made man' wist wat hij wel en niet kon, deed geen gekke dingen, was een perfecte prof en verdedigde uitstekend.





Konterman, naast hem, had een vergelijkbare weg afgelegd. Hij debuteerde in 1989 bij FC Zwolle, bleef vier seizoenen bij deze club en kwam via Cambuur bij Willem II. Tussen 1996 en 1998 speelde hij in Tilburg en dat deed hij dusdanig goed, dat Feyenoord zes miljoen gulden voor hem betaalde. Negen jaar na zijn debuut in het betaald voetbal zat Konterman voor het eerst bij een topclub. Na het kampioensjaar bleef hij nog één jaar in Rotterdam-Zuid en volgde een transfer naar Glasgow Rangers. Konterman kwam tot twaalf interlands, zijn maatje Van Wonderen tot vijf.



De leider en het boegbeeld

Van Wonderen en Konterman vormden met twee middenvelders, Jean-Paul van Gastel en Paul Bosvelt, de kern van de kampioensploeg van 1999. Van Gastel was de aanvoerder en ongelooflijk belangrijk: hij was niet alleen de aanjager en leider, maar scoorde ook veel. Tien keer in de competitie in het seizoen 1998/1999, slechts twee teamgenoten wisten het net vaker te vinden. Ook hij werd pas relatief laat opgepikt door een topclub: na zes seizoenen bij Willem II volgde in 1996, toen hij 24 was, de overstap naar Feyenoord. Van Gastel groeide uit tot één van de beste middenvelders van Nederland, maar helaas voor hem ging het na het kampioensjaar snel bergafwaarts: hij kreeg te maken met blessures, zag een buitenlands avontuur mislukken en sloot zijn loopbaan af bij De Graafschap. Momenteel is hij assistent-coach van Feyenoord, de rechterhand van hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst.





Van Gastel was de leider, Bosvelt het boegbeeld. Na vijf seizoenen bij Go Ahead Eagles en drie bij FC Twente werd de Doetinchemmer in 1997 naar Feyenoord gehaald en dat bleek een 'match made in heaven': de onverzettelijke middenvelder bleek het verlengstuk van het Legioen. Hij volgde Van Gastel op als aanvoerder, mocht als captain in 2002 de UEFA Cup omhoog houden en beleefde zes prachtige jaren in de Kuip. Twee seizoenen bij Manchester City volgden, waarna hij zijn loopbaan afsloot bij sc Heerenveen. Bosvelt, als rechtsback basisspeler bij Oranje op het EK van 2000, is sinds afgelopen zomer assistent-coach van FC Twente. Sinds 2015 heeft hij eenzelfde rol bij Oranje onder 21.



Koningskoppel voorin

Feyenoord speelde in het kampioensjaar vaak een soort 4-2-1-3, waarbij Van Gastel en Bosvelt het tweemansmiddenveld vormden. Daarvoor, als brug tussen middenveld en aanval, stond Jon Dahl Tomasson. De in 1998 van Newcastle United overgekomen Deen, eerder actief bij sc Heerenveen, was met zijn goals van grote waarde. Evenals onder meer Bosvelt won ook hij drie jaar na de landstitel de UEFA Cup met Feyenoord en zijn fraaie carrière leidde hem verder naar onder meer AC Milan, VfB Stuttgart en Villarreal én terug naar Rotterdam-Zuid. Een periode als hoofdcoach bij Roda JC liep uit op een deceptie, inmiddels is de aanvaller van weleer assistent-bondscoach van Denemarken.





Tomasson vormde voorin bij Feyenoord een tandem met de spits: Julio Ricardo Cruz. De Argentijnse aanvaller, die in zijn vaderland de bijnaam 'El Jardinero' (de tuinman) gekregen had, werd in 1997 voor twaalf miljoen gulden naar de Kuip gehaald. Een gigantisch bedrag in die periode en hoewel Cruz wat laconiek oogde, bleek de spits het geld waard: hij scoorde gemiddeld één keer per twee duels en werd clubtopscorer in het kampioensjaar. Via Bologna kwam hij bij Inter terecht, waarmee hij vier keer de Serie A won. Ook speelde hij 21 interlands, onder meer op het WK 2006.



Duizendpoot en routinier

Dudek, Konterman, Van Wonderen, Bosvelt, Van Gastel, Tomasson en Cruz waren zeker van een basisplek in het kampioensjaar, hetzelfde gold voor Patrick Paauwe en Peter van Vossen. De van Fortuna Sittard overgekomen Paauwe was de duizendpoot van het team en speelde zowel linkshalf als linksback, routinier Van Vossen was de aanjager in de voorhoede. Evenals Paauwe maakte ook de Braziliaan Tininho veel minuten op de linkerflank, de vaste rechtsback was oer-Feyenoorder en cultheld Ulrich van Gobbel. De talentvolle Bonaventure Kalou completeerde de voorhoede: de Ivoriaan stond niet altijd in de basis, maar speelde toch 28 van de 34 competitieduels.



De bovengenoemde twaalf spelers kwamen ieder tot minimaal 27 competitieduels in het succesvolle seizoen, daarnaast waren er nog vaste invallers: spits Henk Vos, rechtsback en cultheld Christian Gyan, centrumverdediger Ferry de Haan en de Russische virtuoos Igor Korneev. En als coach Leo Beenhakker een vleugelaanvaller nodig had, kwam doorgaans Ellery Cairo binnen de lijnen.



In het kort

Coach: Leo BeenhakkerAssistent-coaches: John Metgod en Geert MeijerPunten in Eredivisie: 80Doelsaldo: 76- 38 (+ 38)Aantal zeges: 25Aantal gelijke spelen: 5Aantal nederlagen: 4Clubtopscorer: Cruz (15 goals)Meeste speelminuten: Dudek (2999)Meeste gele kaarten: Van Gastel (6)Opstelling in openingswedstrijd seizoen tegen Fortuna (1-2): Dudek; Van Gobbel, De Haan, Van Wonderen, Tininho; Bosvelt, Van Gastel, Tomasson; Kalou, Korneev (80' Paauwe), Van Vossen (65' Vos)Opstelling in de kampioenswedstrijd tegen NAC Breda (2-2): Dudek; Van Gobbel, Konterman, Van Wonderen, Paauwe; Bosvelt, Van Gastel, Tomasson; Kalou (78' Korneev), Cruz, Van Vossen (72' Vos)Door: Roland Mather