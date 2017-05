Kuipers krijgt opnieuw Champions League-duel toegewezen

12:41 – Björn Kuipers komt ook in de halve finales van de Champions League in actie. De Nederlandse arbiter heeft de leiding over de wedstrijd tussen Juventus en AS Monaco in handen gekregen. Ook in de kwartfinale floot hij al een duel van de Italianen.



Bij het treffen tussen Juventus en FC Barcelona (0-0) in april was Kuipers eveneens de leidsman. De halve finale van aanstaande dinsdag wordt voor de Nederlander zijn 44e duel als scheidsrechter in de Champions League. Hij zal worden ondersteund door zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Mario Diks is de vierde official terwijl Danny Makkelie en Pol van Boekel als vijfde en zesde offical meegaan naar Turijn.



De aftrap van het duel tussen Juventus en AS Monaco is dinsdag om 20.45 uur. De Italianen verdedigen in eigen huis een 2-0 voorsprong. De andere halve finale in de Champions League gaat tussen Real Madrid en Atlético Madrid. Real won de heenwedstrijd met 3-0.