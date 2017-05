Muntari heeft geen spijt: "Ik voelde me niet thuis op het veld"

20:03 – Er ontstond een kleine rel na het racisme-incident rondom Sulley Muntari. De Ghanees van Pescara liep tijdens de wedstrijd van het veld af en kreeg daardoor een gele kaart van de arbitrage. Tegenover de BBC reageert hij voor het eerst op de situatie.



"Ik zou altijd weer van het veld aflopen", vertelt de middenvelder. "Ik ben van het veld afgelopen, omdat ik me er niet thuisvoelde terwijl ik racistisch bejegend werd. Er is tegenwoordig overal racisme en het wordt eigenlijk alleen maar erger. Ondertussen ben ik deze week door een hel gegaan, ik ben behandeld alsof ik een crimineel was."



Muntari heeft ook nog een boodschap aan anderen die het slachtoffer zijn van racisme. "Iedereen die racistisch misbruikt is moet niet bang zijn om er over te praten, je moet je uitdurven spreken. Je moet voor niemand bang zijn."