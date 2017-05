Johansson speelt laatste duel bij AZ: "Wil naar een leuk land"

10:25 – Mattias Johansson speelt zondag zijn laatste duel in dienst van AZ. Het contract van de verdediger in Alkmaar loopt deze zomer af en na vijfenhalf seizoen is hij toe aan een vervolgstap. Het liefst vertrekt de Zweed naar het buitenland.



Johansson speelde tot nu toe 175 officiële duels voor AZ. "Dat is best veel. Vooraf ging ik er vanuit dat ik twee, drie seizoenen bij AZ zou voetballen en daarna een stap hogerop zou maken. Alleen duurde het anderhalf jaar voordat ik een basisplaats had en me echt had aangepast. Maar ik moet zeggen dat ik het enorm naar m'n zin heb", vertelt hij via de clubkanalen. "Nu ben ik 25 en kijk ik er naar uit om iets nieuws te proberen. Een nieuw land, een nieuwe uitdaging en een andere cultuur."



Wat die vervolgstap precies gaat worden, weet Johansson nog niet. "Een transfer is ook iets wat via mijn zaakwaarnemer gaat. Wat ik belangrijk vind bij een vervolgstap? Ik wil graag naar een leuk land. Ik heb met veel plezier in Nederland gewoond, maar het weer is niet altijd even prettig. De club en stad waar ik naar toe ga, moet ook buiten het voetbal om leuk zijn", aldus de verdediger, die het winnen van de KNVB beker in 2013 als hoogtepunt beschouwt. "De cup staat zelfs op mijn linkerbovenbeen getatoeëerd."