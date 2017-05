Anastasiou baalt van slap begin: "Kostte ons de wedstrijd"

18:32 – Roda JC Kerkrade had het in eigen hand. De Limburgers begonnen echter slap in de uitwedstrijd tegen Vitesse en verloren uiteindelijk met 3-0. Omdat NEC en Sparta Rotterdam wel wonnen, gaat Roda JC, samen met de Nijmegenaren, de nacompetitie in.



"Ik heb geen verklaring voor het begin, we begonnen heel slap. Dat kost ons de wedstrijd", baalt coach Yannis Anastasiou bij FOX Sports. Roda JC kreeg daarna wel kansen om 1-1 te maken. "Maar als je zelf niet scoort, dan maak je het jezelf moeilijk. Als we 1-1 hadden gemaakt, was het een heel ander verhaal geworden. Het positieve is wel dat we in een uitwedstrijd kansen hebben gecreëerd."



Roda JC begint de nacompetitie komende donderdag tegen Helmond Sport. "We moeten weer opstaan en ervoor knokken, dat is een totaal andere wedstrijd. Mentaal moeten we er klaar voor zijn", besluit Anastasiou.