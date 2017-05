Memphis valt in de prijzen op het Franse voetbalgala

15 mei 2017 – Memphis Depay heeft in zijn debuutjaar bij Olympique Lyon direct een individuele prijs weten te pakken. Op het les Trophées UNFP de football hoorde de aanvaller dat zijn competitiegoal tegen Toulouse als mooiste van het seizoen werd gekozen.



Op 12 maart scoorde Memphis in de thuiswedstrijd tegen Toulouse door vanaf de middenlijn raak te schieten. Hij zag doelman Alban Lafont ver van zijn doel afstaan en aarzelde vervolgens niet. De treffer van de aanvaller werd met 42 procent van de stemmen gekozen tot mooiste doelpunt van het seizoen.



Ook Edinson Cavani en Kylian Mbappé vielen in de prijzen. De aanvaller van Paris Saint-Germain werd gekozen tot Speler van het Jaar. In 35 competitiewedstrijden scoorde hij 35 keer waarmee hij als topscorer van de Ligue 1 eindigde. AS Monaco-sensatie Mpabbé kreeg de onderscheiding voor Talent van het Jaar.