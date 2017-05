Bundesliga krijgt eerste vrouwelijke scheidsrechter

16:51 – De Bundesliga beleeft volgend seizoen een primeur. Bibiana Steinhaus wordt de eerste vrouwelijke scheidsrechter die op het hoogste niveau zal fluiten in Duitsland, zo is vrijdag bekendgemaakt.



"Ik was er even sprakeloos van, ik kon het niet geloven. Dit betekent veel voor mij", reageert Steinhaus, in het dagelijks leven politieagente. "Dit beschouw ik als beloning voor het harde werken. Daarnaast zie ik het als aansporing voor andere vrouwelijke arbiters om ook voor het hoogst haalbare te gaan. Het zou prachtig zijn als het normaal wordt dat vrouwen in de arbitrage zitten."



Steinhaus is al sinds 2007 als scheidsrechter actief in de Tweede Bundesliga.