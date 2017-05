Bosz laat Sinkgraven buiten selectie voor EL-finale

23:17 – Daley Sinkgraven moet de Europa League-finale tegen Manchester United van komende woensdag in Stockholm laten schieten. Peter Bosz, de trainer van Ajax, heeft de linksback niet opgenomen in zijn selectie voor het duel. Dat meldt Ajax via de officiële kanalen.



Sinkgraven raakte een kleine zes weken geleden in de kwartfinale tegen Schalke 04 geblesseerd aan zijn knie. Afgelopen donderdag hervatte de verdediger de training, desondanks heeft Bosz ervoor gekozen hem niet op te nemen in zijn twintigkoppige selectie. Op de wedstrijddag vallen er nog twee spelers af. Wegens een schorsing is ook Nick Viergever er niet bij in de eindstrijd.

De selectie van Ajax voor de Europa League-finale

Andre Onana, Diederik Boer, Norbert Alblas, Kenny Tete, Joël Veltman, Davinson Sánchez, Heiko Westermann, Matthijs de Ligt, Jairo Riedewald, Davy Klaassen, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Abdelhak Nouri, David Neres, Bertrand Traoré, Amin Younes, Kasper Dolberg, Justin Kluivert