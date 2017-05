PSG wint Coupe de France dankzij eigen goal in blessuretijd

23:10 – Paris Saint-Germain heeft zaterdag beslag gelegd op de Coupe de France. De ploeg van Unai Emery kwam tegen Angers echter niet tot scoren. Een ongelukkig eigen doelpunt van Angers-verdediger Issa Cissokho in blessuretijd bracht uiteindelijk uitkomst.



De Franse bekerfinale bracht weinig spektakel met zich mee. Beide clubs wisten namelijk tot de extra tijd niet tot scoren te komen. Paris Saint-Germain speelde matig, terwijl Angers juist goed tegenstand bood. Via Blaise Matuidi en Edinson Cavani waren er kleine kansen, maar die werden niet verzilverd. Angers kreeg de beste kans toen Nicolas Pépé de paal raakte.



Pas in blessuretijd werd het verschil gemaakt. Angers-verdediger Cissokho werkte de bal ongelukkig in eigen doel en zette PSG zo op een 0-1 voorsprong. Direct daarna floot de scheidsrechter voor de laatste keer. De hoofdstedelingen wonnen daarmee voor de elfde keer in de clubgeschiedenis de Coupe de France. Daarmee zijn ze recordhouder van het bekertoernooi.