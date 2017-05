Ruime zege Inter, Crotone veilig na zege op tien man Lazio

22:56 – In de Serie A was het bovenin niet echt meer spannend. De plaatsen voor Champions League en Europa League waren inmiddels al vergeven. Onderin werd er echter nog volop gestreden. Crotone wist degradatie te voorkomen door Lazio knap met 3-1 aan de kant te zetten.



Crotone-Lazio

Crotone wist direct waar het op stond in de laatste wedstrijd van het seizoen en begon dan ook fel. Binnen 22 minuten was er een 2-0 voorsprong dankzij doelpunten van Andrea Nalini en Diego Falcinelli. Ciro Immobile deed vanaf de stip nog iets terug voor Lazio, maar in de tweede helft zorgde Nalini er met zijn tweede van de avond voor dat de marge weer twee was.



Lazio moest kort voor rust verder met tien man nadat Bastos zijn tweede gele kaart ontving. Stefan de Vrij en Wesley Hoedt speelden beiden niet. De club was vooraf immers al zeker van plaatsing voor de Europa League. Voor Crotone is het een belangrijke zege, want het eindigt daardoor net boven de degradatiestreep. Er mag met recht van een stunt worden gesproken want in de laatste negen wedstrijden wist de ploeg zelfs meer punten te verzamelen dan kampioen Juventus. Lazio eindigt uiteindelijk als vijfde.



Inter-Udinese

Internazionale kende bepaald geen topseizoen. De club eindigde als zevende en loopt daardoor Europees voetbal mis. In de laatste wedstrijd van het seizoen werd wel nog even flink uitgehaald. Udinese werd met 5-2 verslagen. Eder nam twee doelpunten voor zijn rekening. De andere goals werden gemaakt door Ivan Perisic en Marcelo Brozovic. De vijfde treffer viel na een eigen doelpunt van Gabriele Angella.



Palermo-Empoli

Empoli had op de laatste speeldag als nummer zeventien alles in eigen handen, maar moest dan wel zien te winnen van Palermo. Dat gebeurde niet. Lange tijd werd er niet gescoord, maar een kwartier voor tijd zorgden Ilija Nestorovski en Bruno Henrique binnen tien minuten voor de 2-0 voorsprong van Palermo. Rade Krunic maakte nog de aansluitingstreffer, maar door de winst van Crotone was het niet genoeg om degradatie uit de Serie A te voorkomen.