NAC weer in contact met Man City: "Juiste keuzes maken"

17:48 – In de zoektocht naar een eredivisiewaardig elftal komt NAC Breda uit in Manchester. Bij Manchester City hoopt de gepromoveerde club versterkingen te vinden voor het nieuwe seizoen. Technisch directeur Hans Smulders heeft er vertrouwen in.



"We hebben een vijfjarige overeenkomst en zijn nu één jaar onderweg, waarin we elkaar hebben moeten leren kennen", legt Smulders uit aan Omroep Brabant. "De samenwerking is voor mij altijd top geweest, alleen resulteerde het niet in spelers die elke week het verschil maakten. Dat heeft tijd nodig gehad."



Smulders denkt dat NAC goede spelers van de Engelse club kan huren. "Wij hebben één groot voordeel, wij hebben een samenwerking. Nu moeten we de juiste keuzes maken. We weten precies wat we willen, het huiswerk is klaar." Ook Stijn Vreven is positief. "Het is heel duidelijk. Ik ben persoonlijk heel tevreden over de samenwerking met Manchester City. En ik denk dat we nu niet meer in dezelfde categorie spelers mogen kiezen, maar dat we een categorie hoger mogen kiezen. Meer kwaliteitsspelers kunnen komen, van het niveau Manu García."