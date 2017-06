Denswil blij met Brugge: "Heb voor mijn geluk gekozen"

6 juni 2017 – Stefano Denswil doorliep de gehele Ajax-jeugdopleiding, maar slaagde niet in Amsterdam. Een transfer naar Club Brugge bleek precies te zijn wat hij nodig had in zijn loopbaan. De verdediger is in Belglië uitgegroeid tot een vaste waarde. Boos over hoe dingen bij Ajax zijn gelopen, is hij niet.



Denswil speelde dit seizoen 39 competitiewedstrijden voor Brugge en is daarmee een vaste waarde in het elftal. De verdediger kan dus rekenen op belangstelling van andere clubs. "Als ik straks, of binnen één of twee jaar een transfer kan maken, wil dat zeggen dat ik het goed heb gedaan", aldus Denswil in gesprek met Sport/Voetbalmagazine. Ajax blijft ondanks alles wel zijn club. "Ik heb er veertien jaar gespeeld, vanaf de F1'tjes, en ben er opgegroeid met trainers die nog altijd in mijn hart zitten. Met bepaalde mensen is er misschien wel iets gebroken, maar de club is groter dan die paar mensen. Op een bepaald moment heb ik voor mijn geluk gekozen."



Hoewel de start bij Brugge moeilijk was, heeft Denswil inmiddels zijn draai gevonden. "België was het begin van een mooi verhaal, ook al werd ik al heel snel afgeschreven. Twee jaar later is de perceptie totaal anders, zo snel kan het in het voetbal gaan", stelt de 24-jarige Nederlander. "Zwart of wit. Als je wint, heb je goed gespeeld. Bij verlies, ben je de klos. We leven nu eenmaal in een wereld waarin alles wordt uitvergroot of erger gemaakt dan het is."