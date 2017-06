Hengelman haalt nieuw contract binnen bij FC Twente

13:51 – FC Twente ziet toekomst in Nick Hengelman. De Tukkers hebben de samenwerking met de 27-jarige keeper uit Enschede met twee seizoenen verlengd. De reservekeeper had een aflopend contract in De Grolsch Veste.



Hengelman keerde vorig seizoen terug bij Twente, waar hij de jeugdopleiding doorliep en vervolgens in 2010 naar de rivalen van Heracles Almelo vertrok. Via AGOVV Apeldoorn, Vitesse, Achilles '29 en FC Oss kwam de keeper terug naar Enschede.



Hengelman kwam afgelopen seizoen tot zeven duels voor Jong FC Twente in de Tweede Divisie. Bij de hoofdmacht zat hij 21 keer op de bank, maar kwam hij niet in actie. Nick Marsman en Joël Drommel stonden voor hem in de pikorde. Begin maart moest Hengelamn een streep zetten door het restant van het seizoen, wegens een handblessure.