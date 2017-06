Oversier bevestigt interesse voor Kadioglu: "Onbespreekbaar"

15:59 – Ferdi Kadioglu kan na zijn goede seizoen bij NEC rekenen op belangstelling van clubs uit het binnen- en buitenland. Technisch directeur Remco Oversier bevestigt de interesse van diverse clubs, maar vindt een verkoop van het talent onbespreekbaar.



Oversier laat weten dat Vitesse geïnformeerd heeft naar Kadioglu. Eerder werd al bekend dat Ajax en FC Utrecht intresse zouden hebben."En dat is ook de status. Er is geen concreet bod neergelegd. We zijn absoluut niet in de fase van onderhandelen", aldus de technisch manager van NEC tegenover De Gelderlander. Een verkoop is onbespreekbaar, tenzij er een 'buitenproportioneel bod' wordt gedaan op de zeventienjarige middenvelder.



Oversier acht de kans niet groot dat zo'n bod uit Nederland komt. "Er is een overweldigende belangstelling, ook uit het buitenland", legt de technisch manager uit. "Daar worden andere transfersommen betaald. Maar vooralsnog bestaat ons antwoord aan elke club uit drie letters: Nee."