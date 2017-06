Osorio baalt van uitschakeling: "We hadden meer verdiend"

22:55 – Juan Carlos Osorio zag Mexico in de halve finales van de Confederations Cup met 4-1 verliezen van Duitsland. De bondscoach liet na afloop tijdens de persconferentie weten dat hij de uitslag wat geflatteerd vond en stelde dat zijn ploeg meer verdiend had.



Voor Mexico wacht nu nog slechts de strijd om de derde plaats met Portugal, dat een dag eerder na strafschoppen werd uitgeschakeld door Chili. "We hadden veel meer verdiend gezien de mogelijkheden die we kregen. We waren wel efficiënt, maar gewoon niet effectief genoeg. Duitsland was dat juist wel. Ze hadden zeker meer kansen dan wij, maar ik denk dat we nog best één of twee keer hadden kunnen scoren."



Aan Mexicaanse kant miste enkele ervaren krachten en volgens Osorio brak dat de ploeg uiteindelijk op. Zo moest de bondscoach het stellen zonder verdedigers Diego Reyes en Carlos Salcido en was aanvoerder Andrés Guardado geschorst. "Het is ontzettend moeilijk om hen te vervangen. Daardoor moest ik improviseren", aldus de bondscoach.