Pikante ontmoeting tussen Celtic en Linfield in CL

7:38 – Omdat Linfield dinsdagavond een doelpuntloos gelijkspel neerzette tegen SP La Fiorita in San Marino, neemt de club uit Noord-Ierland het vanwege een 1-0 zege in eigen huis in de tweede voorronde van de Champions League op tegen Celtic. Dat is een saillante ontmoeting, vanwege het religieuze contrast.



Het duel tussen beide ploegen is om politieke redenen beladen. Linfield staat bekend om haar protestantse aanhang, Celtic juist om haar katholieke. Omwille hiervan was er op voorhand al besloten, mochten de clubs elkaar treffen, dat er geen Schotse uitsupporters aanwezig mogen zijn bij de wedstrijd in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Er zouden aanwijzingen zijn die duiden op ongeregeldheden, waarop Celtic in overleg met de autoriteiten heeft besloten geen risico's te nemen en haar supporters thuis te laten voor de uitwedstrijd.



Het duel in Noord-Ierland zou plaatsvinden op dinsdag 11 of woensdag 12 juli, maar is na overleg vastgesteld op vrijdag 14 juli, om 17.00 uur 's middags (lokale tijd).



The New Saints

Naast Linfield ging overigens ook het Welshe The New Saints door naar de tweede CL-voorronde, dankzij een 3-1 overwinning op Europa FC uit Gibraltar na extra tijd. Opmerkelijk was dat bij de nietigie Gibraltarese club in de tweede helft twee mannen uit het veld gestuurd hebben binnen twee minuten. De 1-2 na de reguliere speeltijd was nog niet genoeg, maar in de verlenging volstond de tweede goal van Scott Quigley voor plaatsing voor de volgende ronde. Daarin is het Kroatische HNK Rijeka de tegenstander.