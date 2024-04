Ajax-tegenstander Union verrast met Kroatische WK-uitblinker

Union Berlin, in de Europa League de tegenstander van Ajax, gaat zich versterken met . De rechtsback was op het WK in Qatar één van de uitblinkers bij Kroatië, dat beslag legde op de derde plaats. Juranovic kost de club een initieel bedrag van zo'n 8,5 miljoen euro, wat door bonussen kan oplopen tot ruim elf miljoen.

Juranovic staat onder contract bij Celtic en leek zich in Qatar in de kijker te spelen van de top van het Europese voetbal. Onder meer Chelsea, FC Barcelona én Atlético Madrid zouden voor hem in de markt zijn geweest, maar Union gaat er dus met de rechtsback vandoor. De club raakte met de Noor (naar Borussia Dortmund) eerder deze maand een sterkhouder kwijt maar slaagt er dus in een op het oog meer dan capabele vervanger aan te trekken.

Lees ook: Ajax-opponent Union ziet sterkhouder naar Dortmund vertrekken

Union is opnieuw bezig aan een prima seizoen in de Bundesliga. De club van Sheraldo Becker, Danilho Doekhi en Rick van Drongelen eindigde vorig jaar als vijfde en bezet momenteel diezelfde stek op de ranglijst. Zaterdagmiddag hervat de club de competitie met een thuiswedstrijd tegen 1899 Hoffenheim.

Duurste ooit?

Als Juranovic daadwerkelijk de overstap naar Berlijn maakt, wordt hij vermoedelijk de duurste speler in de clubgeschiedenis. De club betaalde twee jaar geleden een vergelijkbaar bedrag voor Taiwo Awoniyi. De Nigeriaanse spits vertrok afgelopen zomer naar Nottingham Forest, waar hij in zestien wedstrijden vier keer wist te scoren.