Basisspeler Borussia Dortmund ontbreekt op laatste training voor PSV

Het is bij Borussia Dortmund nog maar de vraag of woensdagavond van de partij is in de return tegen PSV in de achtste finales van de Champions League. De vleugelverdediger deed afgelopen vrijdag nog negentig minuten mee op bezoek bij Werder Bremen, maar moest de afsluitende training van dinsdagmiddag aan zich voorbij laten gaan. Ryerson heeft een huidinfectie.

Ryerson was in de eerste helft van het afgelopen seizoen een van de uitblinkers bij 1. FC Union Berlin en bekroonde zijn uitstekende prestaties in Berlijn met een tussentijdse overgang naar Borussia Dortmund. De Duitse grootmacht telde vijf miljoen euro neer voor de Noorse vleugelverdediger, die tijdens zijn eerste halfjaar in Dortmund slechts twee competitieduels moest missen. Dit seizoen kampte hij een aantal weken met een binnenbandblessure, waardoor het nog maar de vraag was of hij op tijd hersteld zou zijn voor de heenwedstrijd tegen PSV op 20 februari.

Ryerson maakte op 9 februari in de thuiswedstrijd tegen SC Freiburg echter al zijn rentree en kon dus ‘gewoon’ mee afreizen naar Eindhoven. Daar had de vleugelverdediger een basisplaats, evenals in de laatste vijf wedstrijden in de Bundesliga. Ryerson leek ook een zekerheidje voor de return tegen PSV, maar ontbreekt dus op de laatste training voor het treffen van woensdagavond. “Ryerson mist de laatste training voor Dortmund - PSV vanwege een huidinfectie”, meldt de huidige nummer vier van de Bundesliga dinsdagmiddag. Mocht Ryerson de return niet halen, dan lijkt Marius Wolf zijn logische vervanger. Hij kwam in de heenwedstrijd tegen PSV als invaller binnen de lijnen.