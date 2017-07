Vitesse veegt bod van Udinese op Rashica van tafel

21:50 – Vitesse is niet van plan Milot Rashica deze zomer te laten gaan. Udinese heeft een bod gedaan op de 21-jarige aanvaller uit Kosovo, maar de Arnhemse club heeft deze naast zich neergelegd. Dat zegt directeur Joost de Wit tegen Omroep Gelderland.



"Wij gaan daar niet op in. Milot Rashica is voor ons een belangrijke speler en we zijn niet voornemens hem te laten gaan", aldus De Wit. Op de vraag of een beter bod wel bespreekbaar is, antwoordt hij: "Rashica is belangrijk voor ons team, dus wat ons betreft blijft hij bij Vitesse. Dit is wat wij in ons hoofd hebben."



Rashica verlengde onlangs zijn contract bij Vitesse tot medio 2020. De aanvaller was in 64 eredivisieduels in dienst van de Gelderse club goed voor tien doelpunten.