Burnley legt Stoke-routinier Walters voor twee jaar vast

14:07 – Routinier Jonathan Walters maakt de overstap naar Burnley, zo is dit weekend bekendgemaakt door de Premier League-club. De 33-jarige spits was sinds 2010 speler van Stoke City, maar verkast nu voor twee seizoenen naar de club uit Noord-Engeland.



Welk bedrag Burnley op tafel heeft gelegd voor Walters, maakt de club niet duidelijk. Walters is een zeer ervaren speler, die voor Stoke City 269 wedstrijden speelde en 62 goals aantekende. Bovendien speelde hij 49 interlands voor Ierland.



In het afgelopen seizoen scoorde Walters slechts vier keer in de Premier League.