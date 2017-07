Promovendus NAC gaat voor veertig punten in Eredivisie

8:58 – Een puntenaantal van 34 was afgelopen seizoen goed voor lijfsbehoud in de Eredivisie. NAC Breda hoopt de komende jaargang als promovendus te kunnen gaan voor veertig punten. Algemeen directeur Justin Goetzee laat weten dat dit min of meer het doel is van de club uit Brabant.



"Als we veertig punten halen, zijn we tevreden", laat Goetzee weten bij het NOS-programma Langs de Lijn. NAC snakte de afgelopen twee seizoenen naar de terugkeer in de Eredivisie en wist deze in het tweeluik met NEC te pakken. Het leidde tot een enorm feest in Breda. De opluchting was enorm. "Dat komt omdat we de bodem hebben geraakt. Financieel en sportief. Toen ik vier jaar geleden begon als directeur was NAC min of meer failliet. We hebben elk jaar winst kunnen draaien, maar dat heeft ook effect op de sportieve resultaten. We degradeerden, omdat we te veel op de cijfers moesten letten."



NAC bivakkeert al drie jaar in de tweede financiële categorie van de KNVB, waarmee het redelijk stabiel is, maar nog wel werk te verzetten heeft. "Wij presenteren nu met redelijk gemak een sluitende begroting. Als wij een paar jaar onafgebroken in de eredivisie kunnen spelen gaan wij in no time naar een positief eigen vermogen en is de club gezond", stelt Goetzee, die met NAC wel creatief moet zijn en mede daardoor veel spelers van Manchester City huurt.



Komend seizoen is het aantal huurlingen van Man City weer vijf, waar dat er vorig jaar zes waren. "We moeten wel scherp zijn dat het niet bijt met het DNA van de club. Gelukkig heeft City veel gevoel bij wat er leeft bij NAC. En wij screenen de spelers die komen ook goed", aldus Goetzee, die aangeeft dat coach Stijn Vreven ook over het 'NAC-DNA' beschikt. "Ik denk dat hij op dit moment de aangewezen persoon is om het eerste van NAC te leiden."