Vitolo verbaast de pers en tekent alsnog bij Atlético

15:00 – Dat dingen in de voetbalwereld raar kunnen lopen, wordt wel weer bevestigd in Spanje. Dinsdagavond werd er nog door Sevilla beweerd dat Vitolo zijn contract zou verlengen, maar nu blijken de geruchten over een overstap naar Atlético Madrid alsnog waar te zijn. Daar heeft de aanvaller een contract tot medio 2022 getekend.



Veel mensen zullen nu denken 'Atlético mag toch helemaal geen spelers kopen?'. Dat klopt, maar de Madrileense club heeft haar transferverbod (opgelegd voor het vastleggen van minderjarige spelers) weten te omzeilen. De aanwinst wordt namelijk eerst aan Las Palmas verhuurd, voordat hij na een half jaar alsnog bij Atlético neerstrijkt.



De 27-jarige Vitolo is 11-voudig international van Spanje. Hij won driemaal de Europa League met Sevilla, in 2014, 2015 en 2016.