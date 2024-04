'Santiago Giménez dient vertrekwens bij Feyenoord in: deze club lijkt favoriet te zijn'

wil deze zomer vertrekken bij Feyenoord, zo weet het Mexicaanse Récord zaterdagochtend te melden. De spits van de Rotterdammers denkt dat het een goed moment is om de volgende stap in zijn carrière te maken. Er staan naar verluidt drie clubs in de rij voor de goalgetter.

“Gimenez heeft het gevoel dat zijn cyclus bij Feyenoord voorbij is en hij staat klaar om in gesprek te gaan met andere clubs”, schrijft Enrique Beas, journalist van Récord. Het zou gaan om Arsenal, Juventus en Atlético Madrid. Laatstgenoemde lijkt de beste papieren te hebben.

De Mexicaan heeft namelijk aangegeven dat hij ooit nog eens in Spanje wil voetballen. Hoe concreet de interesse van Atléti is, is onduidelijk. Eerder toonden ook FC Barcelona en Real Madrid interesse in Giménez. Barça zou echter niet over de financiële middelen beschikken, terwijl Real de Feyenoorder nog niet goed genoeg vindt.

