Sterkhouder Feyenoord neemt zorgen weg: ‘Geen serieuze interesse, ik focus me op hier’

Het lijkt er vooralsnog op dat ook volgend seizoen speler van Feyenoord is. De Mexicaanse aanvalsleider geeft aan dat er wel wat interesse voor hem is, maar dat er momenteel niets serieus speelt.

Of Giménez ook komend seizoen nog in het rood en wit van Feyenoord te bewonderen is, is een vraag die al langer speelt in Rotterdam. De Mexicaan kende namelijk een erg voortvarende start van het afgelopen seizoen, waardoor hij onhoudbaar leek voor Feyenoord. Toch hoeft Het Legioen zich volgens de spits voorlopig geen zorgen te maken over een vertrek. “We houden van elkaar”, legt hij uit in gesprek met RTV Rijnmond. “De interesse van andere clubs is er, maar niets serieus. Dus ik focus me op hier.”

Waar zowel Mexicaanse bondscoach Jaime Lozano als legende Hugo Sánchez uitspraken dat de aanvaller zo snel mogelijk moet vertrekken uit De Kuip, lijkt dat van de linkspoot zelf niet zo nodig te hoeven. “De enige die weet of ik klaar ben voor een volgende stap of niet, is God”, verklaart hij. “Hij bepaalt mijn toekomst en of ik er klaar voor ben. Ik heb Dennis (te Kloese, red.) en Brian (Priske, red.) verteld dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over mijn focus, ik geef alles voor deze club tot de laatste dag dat ik hier ben.”

Na twee seizoenen onder Arne Slot krijgt Giménez komend seizoen te maken met de Deense Priske, die tot dusver een goede indruk maakt. “Een heel goed mens, en een goede coach. Hij weet precies wat hij wil van mij als aanvaller. Het is heel anders dan onder Arne (Slot, red.), maar ze houden beiden van aanvallen, aanvallen en nog eens aanvallen. I love it.” Of de spits nog een persoonlijk doel heeft voor komend seizoen? “Ik wil meer dan 29 doelpunten maken”, is hij duidelijk.

