Oefenduel PSV tegen AS Monaco levert geen doelpunten op

18:53 – PSV heeft in een vrienschappelijke ontmoeting AS Monaco op een 0-0 gelijkspel weten te houden. In een vrij saai duel waren de halvefinalist van de Champions League en de nummer drie van de Eredivisie redelijk aan elkaar gewaagd.



Bij de Monegasken stond Terence Kongolo in de basis, terwijl PSV met elf namen aan de aftrap verscheen die vorig seizoen ook al in Eindhoven speelden. Mede door de hitte waren er weinig kansen, voor rust lieten de ploeg van Phillip Cocu zich een keer zien via Bart Ramselaar, maar Danijel Subasic redde goed.



Ook in de tweede helft waren er niet bijsterveel kansen voor beide ploegen, maar mocht Derrick Luckassen wel zijn debuut maken voor de Eindhovenaren. Verder kregen veel talenten zoals Cody Gakpo en Pablo Rosario in de slotfase nog wat speeltijd.