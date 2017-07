Van de Sanden kopt Oranje naar winst in opening EK

19:54 – Een overtuigend Nederlands elftal heeft op het EK in eigen land gelijk de eerste wedstrijd naar zich toegetrokken. Noorwegen, dat een plaats hoger staat op de FIFA-ranking, werd met 1-0 geklopt. Shanice van de Sanden kopte in haar geboorte stad Utrecht uit een voorzet van Lieke Martens in de 66e minuut de 1-0 tegen de touwen. De overwinning voor het dolenthousiaste eigen publiek was dik verdiend, Nederland was vooral in de tweede helft de betere partij.



De openingswedstrijd in de Galgenwaard was het moment waar de Oranje Leeuwinnen al tijden naartoe hadden geleefd. Een paar uur voor de aftrap werd nog duidelijker waarom. In de Utrechtse binnenstad werd goed gefeest, waarna in een mars door alle fans naar het stadion werd gelopen. De speelsters werden hartelijk ontvangen en kwamen uiteindelijk in een uitverkochte Galgenwaard terecht. Daar zaten tegen de 24.000 supporters te wachten op de aftrap van het EK, de hunkering naar succes spatte van de tribunes.



Bijna begon de wedstrijd met een moment waar niemand had van durven dromen; Martens had na een lage strakke voorzet van Shanice Van de Sanden de 1-0 op de schoen, maar schoot tegen keepster Ingrid Hjelmseth aan. De kans van de smaakmaker van Oranje was de opmaat voor een leuke eerste helft, waarin de Oranje Leeuwinnen flink wat mogelijkheden creëerden om de zo gewenste voorsprong op het bord te zetten.





Martens was het vaakst bij de mogelijkheden van Nederland betrokken. Na een kwartier combineerde ze met spits Vivianne Miedema en haalde ze uit, maar weer zat doelvrouw Hjelmseth aan haar inzet. Later gaf Martens voor op Daniëlle van de Donk, ook haar poging was een prooi voor Hjelmseth. Het was echter niet alleen Martens die voor gevaar zorgde, ook Miedema liet zich zien. Een kopbal ging over, een schot hobbelde maar net naast, ze maakte flink oorlog voorin.



Ondanks het goede aanvallende spel moest Oranje ook op haar hoede zijn voor de Noorse uitbraken. Caroline Graham Hansen dwong Sari van Veenendaal tot een uitstekende redding, net als haar teamgenoot Maren Mjelde bij een vrije trap. Zo waren het in de eerste helft de keepsters die ervoor zorgden dat er bij rust nog een 0-0 stand op het bord stond.



Het begin van de tweede helft was bijna identiek aan de eerste. Opnieuw begon de aanval dankzij een subtiel steekpassje van Jackie Groenen richting Van de Sanden. De rechtsbuiten keek en gaf voor, maar Miedema en Martens kwamen net te laat om de bal in te tikken. Zo werd er weer een grote kans gemist door Oranje, het deed zichzelf tekort.



Gelukkig kwam daar halverwege de tweede helft verandering in. Miedema had eerst nog over en naast geschoten en dus kwam er weer geen goal, maar uiteindelijk viel die dan toch. De Noren leken er al doorheen te zitten. Nederland was feller in de duels en leed veel minder balverlies. Uiteindelijk was het Van de Sanden die voor de dik verdiende voorsprong zorgde. Lieke Martens keek en legde de bal net buiten het bereik van de keeper in de vijandelijke zestien. Van de Sanden kwam inlopen en kopte de bal spijkerhard tegen de touwen. Uitzinnig als ze was vierde ze haar doelpunt met haar teamgenoten en het publiek.



Zo begon er langzaam een feestje te ontstaan, alleen moesten er nog twintig minuten gevoetbald worden. Daarin speelden de Noren nauwelijks wat klaar, al ware het niet dat invalster Stefanie van der Gragt met een goede tackle een grote kans van Noorwegen in de kiem smoorde. Nederland hield stand tijdens het slotoffensief van de tegenstander en had nog van de geboden ruimte kunnen profiteren. Miedema liep zich echter twee keer vast, waar afspelen een goede optie was geweest.



Het deed er allemaal niet meer toe, de Oranje Leeuwinnen pakten meteen drie punten en begonnen zo geweldig aan het EK. Donderdag volgt de tweede wedstrijd, dan is Denemarken de tegenstander. Zij spelen vanavond nog tegen België.