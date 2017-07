Oranje dankzij penalty met pijn en moeite langs Denen

20 juli 2017 – Met hangen en wurgen hebben de Oranje Leeuwinnen op het EK in eigen land ook de tweede wedstrijd gewonnen. Denemarken kreeg genoeg kansen in de tweede helft, maar toch slaagde Oranje erin om de 1-0 voorsprong (voornamelijk goed keeperswerk Sari van Veenendaal) vast te houden. Sherida Spitse had Nederland naar de leiding geschoten vanaf de stip, nadat Daniëlle van de Donk was aangetikt in het strafschopgebied.



Zowel Denemarken als Nederland hadden het eerste duel gewonnen en doordat België eerder op de avond Noorwegen had verslagen, zou bij een overwinning de kwartfinales binnen handbereik zijn. Denemarken kon zich zelfs al plaatsen voor de volgende ronde, vanwege het onderlinge resultaat. Maar natuurlijk wilde Nederland ook die zes punten en werd er vanaf het begin weer volle bak gestreden.



Binnen het kwartier kreeg Nederland vier aardige kansen om op voorsprong te komen. Kika van Es schoot van ver, maar haar poging hobbelde net naast. Spitse stuitte met een vrije trap op de vuisten van Stina Petersen en Jackie Groenen zag haar knal worden geblokt door Vivianne Miedema, die even later nog over kopte.



De kansen werden afgedwongen omdat de ploeg van Sarina Wiegman fel uit de startblokken kwam en Denemarken telkens afjaagde wanneer het aan de bal kwam. Het duurde zo nooit lang tot dat Nederland weer in balbezit was, waaruit het weer kon gaan opbouwen. De 1-0 die na twintig minuten viel was dan ook verdiend. Daniëlle van de Donk werd lichtjes aangetikt in de zestien en verloor daardoor haar evenwicht. Het leek op een schwalbe, maar uit de herhaling bleek dat de middenveldster toch echt werd aangeraakt.



Sherida Spitse, de vrouw van de vrije trappen en de strafschoppen, nam de verantwoordelijkheid en faalde niet. Haar penalty was precies in de hoek en dat was maar goed ook, want Pedersen zat er dicht bij. Nederland bouwde in het vervolg van de eerste helft niet uit en mocht blij zijn dat het Sari van Veenendaal op de goal had. Direct na de 1-0 ontsnapte Pernille Harder aan de verdediging van Oranje en haalde hard uit, maar Van Veenendaal redde knap.



Voor de keepster van Oranje was dat haar enige keer dat ze moest optreden in de eerste helft. Na rust kwam daar echter verandering in. Denemarken switchte van systeem en ging aanvallender spelen. Nederland had daar genoeg moeite mee en in de loop van de tweede helft regende het kansen voor de nummer vijftien van de wereldranglijst.



Sanne Troelsgaard, die tegen België nog voor de winnende had gezorgd, had haar vizier vanavond in het uitverkochte Kasteel niet op scherp staan. Ze kwam tot drie keer toe voor Van Veenendaal te staan, maar schoot over of tegen de Nederlandse sluitposte aan. Het piepte en het kraakte achterin bij Nederland, waar ook Stefanie van der Gragt weer mocht invallen. Net als tegen Noorwegen kwam ze erin voor Mandy van den Berg en was ze achterin weer belangrijk met goede slidings.



De tijd tikte weg voor Denemarken, het werd stil op de tribunes, je kon de spanning voelen. Scheidsrechter Hussein deed er nog eens drie minuten blessuretijd bij, waarin Van Veenendaal opnieuw werd gedwongen tot een redding. Nadia Nadim kopte recht op haar af uit een corner en weer haalde heel Nederland opgelucht adem. Dat deed het opnieuw na het laatste fluitsignaal van de arbiter. Weer wonnen de Oranje Leeuwinnen met 1-0, maandag is tegen België een gelijkspel genoeg voor de groepswinst.