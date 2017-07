Heracles vindt in Hardeveld opvolger van vertrokken Gosens

13:44 – Jeff Hardeveld van FC Utrecht volgt Robin Gosens op bij Heracles Almelo. De 22-jarige linksback heeft in Almelo een tweejarig contract getekend, met een optie voor een extra seizoen. Heracles zag Gosens eerder vertrekken naar het Italiaanse Atalanta.



"Met Jeff zijn we erin geslaagd een talentvolle verdediger aan ons te binden", zegt directeur Nico-Jan Hoogma op de website van de Heraclieden. "Hij kan als linksback spelen, maar kan ook als linker centrale verdediger uit de voeten. Precies de posities waar we nog versterking zochten."



Hardeveld speelde elf seizoenen in de jeugd van Feyenoord en vertrok in 2014 naar Utrecht. In de Domstad wist hij nooit uit te groeien tot een vaste waarde. Knieblessures speelden hem parten. "Ik wil graag weer veel gaan spelen in de Eredivisie, het zou mooi zijn als dit bij Heracles Almelo lukt. Ik heb fijne gesprekken gehad en ook het stadion gezien. Het ziet er allemaal goed en professioneel uit. Ik heb met een aantal mensen gesproken, waaronder Kristoffer Peterson (oud-speler Utrecht, red.). Ook hij was heel positief."