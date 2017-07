Chelsea rekent in China hardhandig af met Arsenal

15:46 – Chelsea heeft in de oefencampagne een overtuigende zege geboekt op stadgenoot Arsenal. In Bejing waren Willian en Michy Batshuayi (twee) doeltreffend, waardoor de landskampioen met opgeheven hoofd het veld kon verlaten.



In het eerste halfuur gingen beide concurrenten gelijk op, maar daarna nam het team van Antonio Conte de overhand. Dat leidde tot twee goals voor de pauze. Willian zorgde met een geplaatst schot binnen kant paal voor de 1-0 na veertig minuten en twee minuten later was het alweer raak. Michy Batshuayi, die in de basis begon omdat Alvaro Morata nog niet van de partij is, schoot fraai raak. De Belg was kort na de pauze wederom trefzeker met een hard schot in de verre hoek: 3-0.



Arsenal begint op 11 augustus aan het nieuwe seizoen met een wedstrijd tegen Leicester City, Chelsea komt een dag later in actie tegen Burnley. Beide Londense club spelen thuis.