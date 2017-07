Frankrijk en Oostenrijk in evenwicht in Galgenwaard

22:45 – Frankrijk en Oostenrijk hebben elkaar op het EK vrouwenvoetbal in Nederland in evenwicht gehouden. De confrontatie tussen beide landen, in de tweede speelronde van groep C, eindigde zaterdag in Stadion Galgenwaard in Utrecht in een 1-1 gelijkspel.



De Oostenrijkse vrouwen gingen bij de pauze aan de leiding. Lisa Makas schoot de bal in de 27ste minuut vanaf de rand van het penaltygebied in het doel na een verlengde inworp. Zes minuten na rust kwam Frankrijk langszij door toedoen van Amandine Henry. De middenveldster kopte raak uit een corner van Elise Bussaglia.



Door de remise gaan Oostenrijk en Frankrijk met vier punten uit twee duels gedeeld aan kop in groep C. Zwitserland staat derde met drie punten, na de zege op IJsland eerder op de dag, en heeft ook nog alle kans om zich te plaatsen voor de kwartfinales. De vrouwen uit IJsland zijn nog puntloos en kunnen een plek bij de laatste acht, waarvoor de poule in de top-twee moet worden afgesloten, vergeten.



Woensdag, in de laatste speelronde in groep C, is het IJsland - Oostenrijk en Zwitserland - Frankrijk.