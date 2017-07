Heracles lijdt tweede oefennederlaag tegen Granada

22:11 – Heracles Almelo ging dinsdagavond voor de tweede keer in de voorbereiding op het nieuwe seizoen onderuit in een oefenwedstrijd. Tegen het Spaanse Granada werd met 1-3 verloren. Het vorige duel tegen Viktoria Köln eindigde al in een 2-0 nederlaag.



Granada degradeerde afgelopen seizoen uit de Primera Divisón, maar kwam in Vriezenveen al snel op voorsprong. Na vier minuten spelen bezorgde Luis Joselu zijn ploeg de voorsprong. Weer een kwartier later maakte hij ook de 0-2 voor Granada. Kort na rust kreeg Heracles de kans om iets terug te doen vanaf elf meter. Reuven Niemeijer benutte de strafschop.



Lang hoefde Heracles echter niet te hopen op de gelijkmaker. Nog geen twee minuten na de treffer van Niemeijer was de marge weer twee. Darwin Machis maakte de derde van Granada waardoor de wedstrijd in een 1-3 overwinning voor de Spanjaarden eindigde.