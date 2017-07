Engelse en Spaanse vrouwen plaatsen zich voor kwartfinale

22:43 – Engeland en Spanje hebben zich als laatste twee landen geplaatst voor de kwartfinale van EK voor vrouwen. De Engelsen wonnen donderdag met 1-2 van Portugal en gaan zonder puntenverlies naar de knock-outfase. Spanje verloor met 1-0 van Schotland, maar plaatste zich dankzij een beter doelsaldo.



In Tilburg begon Engeland met een flink gewijzigde ploeg. Het team was in praktijk zo goed als zeker van de volgende ronde. Maar ook met al die veranderingen maakten de Engelsen geen fout. Tonni Duggan zette Engeland vroeg op voorsprong. Carolina Mendes tekende tien minuten later voor de gelijkmaker. Portugal was vervolgens beter, maar wist geen tweede goal te maken. Engeland maakte die wel. Nikita Parris (foto) was vlak na rust trefzeker, en bepaalde daarmee ook de eindstand.



Schotland - Spanje

Carolina Weir maakte het enige doelpunt bij Schotland - Spanje. Daardoor zijn Schotland, Spanje en Portugal gelijk geëindigd in de poule. Het doelsaldo gaf doorslag, in het voordeel van Spanje. Schotland wist van tevoren al dat het voor een moeilijke opgave stond, omdat zij eerder met 6-0 verloren van Engeland.



Engeland neemt het zondag op tegen Frankrijk, de Spanjaarden treffen Oostenrijk. Mogelijk wordt Engeland of Frankrijk de tegenstander van de Oranje-vrouwen in de halve finale. De Leeuwinnen spelen zaterdag tegen Zweden.