Emanuelson houdt hoop: "Geloof en vertrouwen houden"

10:56 – Met pijn en moeite sleepte FC Utrecht donderdag een 0-0 gelijkspel uit het vuur tegen Lech Poznan. Daardoor moeten de Domstedelingen volgende week aan de bak in Polen en dat belooft geen gemakkelijke klus te worden. Toch houdt Urby Emanuelson vertrouwen.



In Poznan zal het volgende week een heksenketel worden in het stadion van Lech Poznan, waar dan 43.000 fans zullen zitten. "Het is voor ons een hele mooie uitdaging om daar plaatsing voor de groepsfase voor elkaar te krijgen", zegt de 31-jarige Emanuelson tegen De Telegraaf. "We hebben genoeg ervaring in de ploeg om goed met de omstandigheden om te gaan."



Utrecht kwam donderdag, met name in de slotfase, enkele keren goed weg. "Zij hebben een héél volwassen ploeg en je zag dat ze verder zijn dan wij zijn", vindt de international. "We hadden moeite gevaarlijk te worden, omdat door de vele nieuwe jongens de automatismen hier en daar nog ontbreken. FC Utrecht heeft een week de tijd om snel stappen te zetten. We hopen daar een goal te maken en zijn blij dat we nu in ieder geval de nul hebben kunnen houden. We moeten geloof en vertrouwen houden dat het ons gaat lukken. Daar hebben we de kwaliteiten voor."