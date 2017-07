FC Twente lijdt vriendschappelijk verlies bij Bristol City

22:57 – FC Twente heeft in Engeland een oefennederlaag geleden tegen Bristol City. De Overijsselse club ging vrijdag met 2-0 onderuit bij de club die vorig seizoen zeventiende werd in het Championship, het tweede profniveau van Engeland.



Acht minuten nadat Bristol City de lat had geraakt, kwam de thuisclub in de 27ste minuut alsnog op 1-0. Marlon Pack kopte de bal uit een corner bij de tweede paal in het doel. Negen minuten na de pauze legde Joe Bryan uit een vrije trap de eindscore vast op 2-0.



FC Twente oefent volgende week nog tegen Espanyol en FSV Mainz 05.